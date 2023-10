Pepito Rossi | ' Con quei tre gol alla Juve difesi Firenze'

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Di diritto nell'Olimpo della storia viola in appena quindici minuti. Forse, durante l'intervallo di quella sfida giocata dieci anni fa esatti, non ci credeva nemmeno Giuseppe, ignaro che di lì a ...

... non ci credeva nemmeno Giuseppe, ignaro che di lì a poco avrebbe per sempre scolpito il suo ... da 0 - 2 al 4 - 2 finale, con una formidabile tripletta diin una manciata di minuti. Una ...

Pepito Rossi: “Quel 4-2 uno dei più bei giorni della mia carriera. Fu un'emozione incredibile” Fiorentina.it

20 ottobre 2013: dieci anni fa lo strepitoso 4-2 in rimonta contro i bianconeri. Un trionfo legato a un giocatore: "La gara più emozionante della mia carriera" ...