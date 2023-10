(Di venerdì 20 ottobre 2023) Escono Quota 103, Ape social edonna, entrano Quota 104 e un nuovo fondo unico per la flessibilità in uscita. Il capitolo della manovra dedicato allenon ha portato il tanto agognato addio alla legge Fornero, ma una vera e propria stretta sulle uscite anticipate e sulla platea di...

peraltro un tesoretto da 400 milioni per finanziare interventi locali per il 2024 con un ... Per Sbarra "bisogna valutare attentamente questa operazione sulle. Se dovessero essere ...

Pensioni: spunta l'opzione 63 anni "mobili" per lasciare il lavoro nel 2024 Today.it

Pensioni, per le uscite delle donne spunta l'opzione 63 anni mobili NT+ Lavoro

Spunta un tesoretto da 400 milioni per finanziare interventi locali per il 2024 con un provvedimento parallelo o successivo alla manovra.Dal prossimo 31 dicembre scadono Quota 103, Opzione donna e Ape sociale. Nessuna verrà riconfermata. Allo studio nella Manovra nuove ipotesi di ...