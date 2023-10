Pensioni 2024 | addio Ape sociale | Chi é disoccupato come fa ad arrivare a 36 anni?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il vero problema della manovra appena approvata é relativa all’dato alla misura Ape social, se già la venuta meno di opzione donna ha creato malumori tra le lavoratrici che ancora un posto di lavoro lo hanno ma speravano di poter accedere alla quiescenza, potete immaginare la frustrazione e lo stato di totale confusione per tutti i disoccupati che allibiti dalla scelta del Governo, si chiedonopotranno ora raggiungere i 36di contributi, visto che prima erano sufficienti 30, se al momento non lavorano. Riprendiamo, per fare il punto, quanto il Consiglio dei Ministri ha diffuso attraverso il Comunicato Stampa diramato post approvazione della Legge di bilancio: “Il Consiglio dei Ministri, ha approvato approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario...