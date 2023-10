Pellezzano | Maria Farina nominata alle Pari Opportunità

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La Commissionedi, regolarmente convocata, ha eletto il nuovo Presidente nella persona die come sua viceRosaria Meo. Completano la detta Commissione Elisa Senatore,Gentile e Carmen Vernieri, che insieme alla neo Presidente e alla sua vice formano le cinque componenti elette di diritto. La Commissione è altresì composta dal Sindaco Francesco Morra e dConsigliere Comunali di maggioranza Annalaura Villari, Chiara Raimo, Silvana Bove, AnnaGioia e da quelle della minoranza Antonia Aliberti, Marzia Giordano e Lidia De Sio che partecipano all’organismo istituzionale dellenella qualità di uditrici. “Formulo le mie ...

