Pelle sensibile e fragilizzata dai trattamenti anti age e dal freddo? I prodotti ad hoc per l’inverno

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Arrivano due importnovità per le pelli sensibili, reattive, arrossate e fragilizzate dalo daidi medicina estetica con un effetto calmante immediato che aiuta a riparare e ridurre i discomfort cutanei Korff presenta Calming CICA, il nuovo siero concentrato dalla spiccata azione lenitiva e disarrossante ispirato alla medicina estetica che rigenera la, riducendo rossori e discomfort cutanei, rinforzando la barriera cutanea. La sua texture impalpabile, ultra-leggera in olio, si assorbe istantaneamente senza ungere, lasciando lamorbida e setosa per un immediato comfort cutaneo. Grazie alla sua formula facilmente assorbibile senza necessità di frizione, il siero offre una sensazione di piacevolezza e leggerezza sulla. Privo di profumo, ...