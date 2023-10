Pedagogia del movimento nella crescita individuale

Sulla scuolafuturo Ghidini pone due problemi "la scuolafuturo è oggi e gli strumenti ... ci avvaliamo della consulenza di architetti ed esperti di. Produciamo nell'importantissimo ...

Le sfide pedagogiche del futuro | Secondo Tempo Secondo Tempo

Filosofia Hygge, il metodo danese per crescere bambini felici: ecco perché in Italia può funzionare Vanity Fair Italia

Silvia Ziletti, responsabile dei nidi gestiti dalla cooperativa Elefanti Volanti a Brescia: «Si instaura una relazione molto intima con i più piccoli». L’esperienza del nido «Battibaleno» per il proge ...Una scuola in cui si possa educare all’unicità e alla libertà, in cui si esce a giocare in giardino anche se piove o in cui si usa il martello (vero) per costruire. Un modello possibile in Italia L’i ...