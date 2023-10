Passione foliage | due weekend in Alta Val Brembana per ammirare la bellezza della natura in autunno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Se si dovesse descrivere l’con un colore, questo sarebbe sicuramente compreso tra le sfumature che dal giallo passano all’arancione per arrivare al rosso, tonalità assunte dalle foglie degli alberi in questa particolare stagione dell’anno. Proprio per apprezzare lache cambia i suoi colori, Altobrembo organizza, nei fine settimana del 21-22 e 28-29 ottobre a Cusio, Santa Brigida, Averara e Valtorta, ilinVal, iniziative per tutte le età immerse nei boschi e nei borghi locali. In programma per sabato 21 ottobre alle ore 14:30 a Cusio, Ildelle Orobie, una passeggiata nel bosco per esplorare il panoramavalle, un’occasione unica per immergersi in un bagno di suoni e colori attraverso la voce ...