Parate e concerti annullati | non dovevamo difendere il “nostro stile di vita”?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’Europa si blinda e ripiomba nel terrorismo. Nel giro di pochi giorni, dopo l’annuncio dello “jihad day” da parte di Hamas, ovvero l’invito dell’organizzazione terroristica a scendere in strada per grandi manifestazioni pro-Palestina in tutto il mondo, un professore francese è stato ucciso da un terrorista islamista al grido di “Allah Akbar”. Poco dopo, allarmi bomba in tutta la Francia, dove sono stati evacuati ben sei aeroporti. Infine, la tragedia dell’attentato di Bruxelles, con la morte di due cittadini svedesi. Emergenza Ue Undici Stati membri dell’Ue hanno detto stop a Schengen, e tra questi c’è l’Italia, la quale ha deciso di ripristinare i controlli ai confini con la Slovenia, proprio a causa dell’incremento dell’allarme terrorismo islamico. Stessa cosa ha fatto Lubiana con le confinanti Croazia e Ungheria. Nel frattempo, dagli Usa si moltiplicano i messaggi di allerta dei ...