Papu Gomez positivo al doping | lo sciroppo | il Mondiale e l’ipotesi ritiro | Primapagina

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2023-10-20 22:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:squalificato per due anni. Nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata la notizia su un test antifallito dal fantasista argentino addirittura un anno fa, quando giocava nel Siviglia. Dopo aver analizzato il caso e aver atteso 12 mesi, si è concluso il procedimento, con la decisione di fermare fino all’ottobre del 2025 l’ex Atalanta. Che, come ha già fatto sapere, non intende però arrendersi e darà battaglia in sede legale.– Tutto nasce da una leggerezza commessa da. Dopo una notte con la tosse, decise di prendere unodel figlio senza aver però prima consultato il medico del Siviglia e senza rendersi conto ...

Commenta per primosqualificato per due anni . Nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata la notizia su un test antidoping fallito dal fantasista argentino addirittura un anno fa , quando giocava nel Siviglia . ...

Monza, Papu Gomez positivo alla Terbutalina: notificata la squalifica di due anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Papu Gomez positivo ad un controllo antidoping ai tempi di Siviglia: squalificato per due anni Fanpage.it

Papu Gomez squalificato per due anni. Nelle ultime ore dalla Spagna è arrivata la notizia su un test antidoping fallito dal fantasista argentino addirittura un anno fa, quando giocava nel Siviglia. Do ...Stefano Di Chiara, ex calciatore di Serie A ed allenatore, ha espresso il suo disappunto sulla squalifica per doping di Alejandro Dario Gomez, noto come Papu Gomez. Di Chiara ha lodato Gomez sia come ...