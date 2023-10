Papu Gomez positivo al doping | in arrivo squalifica di due anni

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'attaccante del Monza Alejandro ', è risultatoa un controllo antieffettuato ai tempi del Siviglia nel novembre del 2022, poco prima di giocare il Mondiale con l'Argentina. Lo riporta 'Relevo'. Per il 35enne argentino èunadi due. La violazione sarebbe avvenuta prima della Coppa del Mondo a cui l'ex giocatore dell'Atalanta ha partecipato.avrebbe assunto uno sciroppo della famiglia B2-adrenergica, simile al salbutamolo, ovvero una delle sostanze vietate dall'Agenzia Mondiale Anti(WADA). Si tratterebbe di una negligenza da parte del giocatore che saràto per due stagioni. Il campione del mondo 2022 era tornato da un mese in Italia ...