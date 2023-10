Papu Gomez positivo al doping | il giallo del test in Spagna prima dei Mondiali | squalifica per due anni

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alejandro “, attaccante 36enne arrivato a Monza solo tre settimane fa, è risultatoalanti. Dopo Paul Pogba, la Serie A viene colpita ancora da un altro caso di un giocatore dopato. Un brutto momento per la massima serie del calcio italiano che deve già affrontare l’inchiesta sul calcio scommesse. Come riporta il sito spagnolo Relevo, i fatti risalgono a novembre 2022:, a quanto ha riferito, dopo una notte difficile avrebbe preso uno sciroppo utilizzato da uno dei suoi figli. Un comportamento che non è consentito perché i giocatori devono sempre chiedere consiglio al proprio medicodi prendere qualsiasi farmaco. Il giorno dopo, durante un allenamento con il Sivigilia, dei medici sono arrivati al centro sportivo e l’hanno ...