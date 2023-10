Paolo Del Debbio preferito a Brindisi | Mediaset rinvia ritorno Zona Bianca

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dovevano essere sei gli appuntamenti speciali nel dì festivo di Rete 4, dal 17 settembre scorso fino al 22 ottobre, e invece Dritto e Rovescio alla domenica è stato promesso e continuerà la sua messa in onda. Il raddoppio del talk ha funzionato ed è stato promosso con altre quattro emissioni quindi rimarrà in onda fino al 19 novembre prossimo. Come riferisce TvBlog, lo share si è mantenuto sopra al 6% anche con ildi Report su Rai3 e Che Tempo Che Fa sul NOVE (partenza da record). Di conseguenza slitta la nuova edizione di. Dopo aver tenuto l'estate 2023 con l'informazione accesa nel prime time della rete diretta da Sebastiano Lombardi con ottimi dati d'ascolto, Giuseppeha abbandonato prima il mercoledì per fare spazio a Fuori dal Coro di Mario Giordano e poi anche la domenica per ...