Paolo Del Debbio | attimi di tensione in diretta TV | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 ottobre 2023) News tv. “Dritto e Rovescio”,diintv:Del, classe 1958, è un giornalista e conduttore televisivo. Dal 7 Marzo 2019 conduce Dritto e rovescio, il nuovo talk show serale su Rete 4. Non passa settimana che il conduttore faccia parlare di sé, per gli ascolti in costante crescita e per la sua grande capacità di comunicare e tenere a bada anche gli animi più agitati. Vediamo insieme che cos’è accaduto nel corso dell’ultima puntata.Leggi anche: “Dritto e Rovescio”, novità in arrivo perDel: la decisione di Mediaset Leggi anche: “Dritto e Rovescio”,Del Dubbio si arrabbia con l’ospite:di panico in ...