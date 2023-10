Pallone d'Oro | chi avrebbe vinto senza Messi e Cristiano Ronaldo? VIDEO

se è famoso, figuriamoci cosa accadrebbe a un cittadino qualunque! Questo è quello che ha scritto il calciatore della nazionale francese ed'Karim Benzema : Queste le reazioni. David ...

Benzema nella bufera: "Via la cittadinanza francese e il Pallone d'Oro" ilGiornale.it

Indiscrezione sul Pallone d'Oro 2023: svelato il nome del vincitore, il solito Messi RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il difensore olandese si racconta prima della sfida con l'Inter: «Il clima in squadra è buono, mister Juric è carico come sempre. Modello Sergio Ramos, ma il mio idolo è Ibrahimovic» ...