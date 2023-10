Pace impossibile | che cosa c' è dietro Israele-Hamas | la rivelazione di Harari dalla Gruber

(Di venerdì 20 ottobre 2023) "L'offensiva via terra è vicina?", chiede Lillia quello che definisce un ospite eccezionale, ossia Yuval Noah. È lui, storico e filosofo israeliano, a commentare la guerra tra. "Il pericolo - replica nella puntata di Otto e Mezzo di giovedì 19 ottobre su La7 - è che questo conflitto aumenti e arrivi fino al Libano e alla Cisgiordania. Dobbiamo impedirlo. Ritengo che sia chiaro che gli israeliani non possano vivere a fianco della striscia di Gaza quando questa è sotto il controllo di". Ma il presentimento diè che lasia lontana. "È chiaro - prosegue -, dopo l'attacco del 7 ottobre, che non c'è alcuna possibilità per lafinchérimarrà armata e in controllo a Gaza. Perché il ...

... pressochéda attraversare per le carrozzine, e avventuroso anche per le biciclette e ... Dal canto suo il comitato viene in, ma ha già presentato un documento programmatico al sindaco e ...

Palestina, la trama politica mediorientale dietro una pace impossibile Money.it

Guerra in Ucraina: Usa, Russia e la pace impossibile Limes

Yossi Beilin ha fatto della pace tra Israele e i palestinesi la sua missione personale ... Se riuscissimo a farlo, e credo che non sia impossibile, toglieremmo il problema dal tavolo, anche perché – ...“Chi in Israele era in piazza contro gli accordi del 1993 oggi è al governo. Serve un cambio radicale nei rapporti di forza. Ci vuole parità”. Hasan Asfour, ex collaboratore di Abu Mazen e delegato ...