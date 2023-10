Osservatorio Montevergine | 12 anni in prima linea

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti 20/10/2023: l’Associazione “MVOBSV – MountVergine Observatory” compie 12di vita. Quest’oggi ricorre l’versario della fondazione della nostra Associazione. Il 20 ottobre 2011, tre persone accomunate da una passione viscerale per la meteorologia e già da tempo impegnate nella salvaguardia dell’di, decisero di costituire un’associazione no-profit al fine di unire i proprio sforzi e convogliare quante più risorse per la causa di una vera e propria eccellenza scientifica di rilevanza nazionale. Spirito di sacrificio, passione smisurata per la meteorologia ed amore per il nostro territorio e le sue ricchezze rappresentano e continueranno a rappresentare i valori che animano il nostro agire quotidiano. Nel riavvolgere idealmente il nastro delle attività ...