Ospiti Domenica In domenica 22 ottobre 2023 | chi sarà in studio da Mara Venier

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Puntata scoppiettante quella diIn, storico programma del pomeriggiole condotto dalla leggendaria. Per la puntata del 22, come scritto anche da Tv Blog, ciun ospite speciale della musica italiana:inl’eccezionale Zucchero Fornacciari, che tornerà in Rai dopo diversi anni di assenza televisiva. L’artista, è stato annunciato dal programma, canterà i suoi singoli più famosi durante uno spezzone della puntata. La puntata diIn del 22La grande musica di Zucchero animerà lodi, che per ...