Osimhen non ci sta | come ha reagito alle parole di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ledi Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di ieri non sono affatto piaciute a Victor: svelata la sua reazione. Non sono giorni facili per il Napoli. I campioni d’Italia, dopo aver perso contro la Fiorentina prima della sosta sono tornati in una crisi apparentemente senza fine. Rudi Garcìa è stato per lungo tempo in bilico, poi il rifiuto da parte di Antonio Conte non ha portato a ribaltoni in panchina. Nonostante ciò, il tecnico francese era stato praticamente esonerato. De Laurentiis, ora, sta provando a ricostruire un ambiente fiducioso intorno a Garcìa. Per questo motivo, nella giornata di ieri, il patron azzurro ha tenuto una conferenza stampa a Castel Volturno. De Laurentiis, oltre a parlare della situazione legata a Garcìa, ha parlato a tutto tondo del momento che sta vivendo il Napoli. Tensione tra De Laurentiis e ...