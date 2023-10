Orrore in Francia | bimba di 10 anni violentata e uccisa | fermato un 57enne

"La scena del crimine è degna di un film dell'" ha detto una fonte della polizia a Le Figaro. Era scomparsa martedì Mercoledì la polizia ha lanciato un appello per ritrovare la bambina, ...

Orrore in Francia, bimba di 10 anni violentata e uccisa: fermato un ... ilGiornale.it

"Scena da film horror", 57enne stupra e uccide bimba Adnkronos

Una bimba di 10 anni è stata violentata e uccisa a Sedan, in Francia. Il suo corpo è stato ritrovato in una cantina, il cui affittuario è stato arrestato con l'accusa di omicidio. "La… Leggi ...L’orrore a Sedan, nelle Ardenne. La piccola è stata ritrovata in una cantina in una pozza di sangue. “La quantità è tale che non può corrispondere a un solo corpo”, hanno riferito le autorità. Fermato ...