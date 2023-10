Oroscopo | Venere transita nel segno della Vergine | cambia tutto per questi segni zodiacali

21 ottobre Leone (23 luglio - 23 agosto) Il buon aspetto- Giove vi dota di buonumore, siete socievoli e, dunque, è un'ottima giornata per uscire con nuovi e vecchi amici, organizzare ...

Alla luce delle stelle, ecco il resoconto celeste per la settimana dal 23 al 29 ottobre, cari amici dell’Oroscopo di Diamante ... ad essere il mantra per i Segni di Terra, carezzati da Venere in ...Capricorno: periodo davvero intrigante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna porterà maturità e buon senso nel vostro rapporto, mentre Venere lo renderà più romantico. Per quanto riguarda il ...