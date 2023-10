Oroscopo Paolo Fox sabato 21 Ottobre 2023 | Sagittario soddisfatto

Leggi su zon

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’diFox per oggi,21Ariete Oggi cerca in tutti i modi di evitare un seccatore. L’amore è in revisione. Riceverai una telefonata a sorpresa. Toro Sono troppe le complicazioni che hai dovuto affrontare. In amore sei a un bivio. Nervosismo. Gemelli Questo cielo impone una verifica in amore: non tutto è chiaro, ci sono tensioni in corso. Cancro Arriva una spesa imprevista, oppure ci sono progetti che vanno considerati in modo più serio. Amore da recuperare. Leone Fare polemica in questoproprio non aiuta. Ultimamente hai dovuto affrontare diverse contrarietà. Vergine Se cerchi il successo approfitta di questo momento: le stelle non potrebbero esserti più amiche. Bilancia Oggi ascolta la voce del cuore: se lo farai, sarà ...