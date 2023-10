Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2023 | previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023)Fox20è venerdì e finalmente ha inizio un nuovo week end. Anche se vi sembrerà che la giornata non è cominciata bene, ecco alcuni suggerimenti delle stelle per far sì che possa andare meglio. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati? E invece quelli meno fortunati? Non ci resta che scoprirlo insieme con ledel nostro amato astrologoFox, estratte direttamente da DipiùTv!Fox Ariete, Toro e Gemelli 20Ariete 20: se stai vivendo una situazione non molto chiara con il tuo partner, parlaneanche se hai tante cose da fare. In campo lavorativo tra tre giorni potrebbe arrivare ...