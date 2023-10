Ora dico una cosa orrenda Meli ferma tutto | gli ebrei? Parole forti su La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Attacco all'opinione pubblica da parte di Maria Teresa. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 20 ottobre su La7, la giornalista ricorda come i media - a notizia data di Hamas - "non hanno verificato su quanto accaduto all'ospedale di Gaza". Eppure - rincara la dose nello studio di David Parenzo - "Hamas non è una fonte attendibile". Il riferimento è al bombardamento che ha provocato 471 morti palestinesi e 314 feriti. Da qui la provocazione: "una. L'ebreo piace quando l'ebreo è morto, ahimè è così". Al contrario "l'ebreo che si difende diventa subito l'aggressore e il cattivo. Gli ostaggi che ha e i morti che ha avuto ancora non vengono calcolati". Poi per la firma del Corriere della Sera "c'è un problema", ossia "al momento non c'è una soluzione per il dopo". La questione è chiara: ...