Open day ai Salesiani di Caserta | primo appuntamento con un memorial dedicato a Fulvio Colucci

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 21 ottobre l’Istituto Salesiano diapre le porte agli allievi di domani con unday in cui sarà possibile prendere visione e toccare con mano l’offerta formativa di scuola primaria, scuola secondaria digrado, liceo classico (anche Cambridge) e liceo scientifico (anche Cambridge e con potenziamento sportivo). Le attività avranno inizio alle 09.30 con la messa di inizio anno scolastico presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria. Dalle 10.30 sarà possibile visitare i locali della scuola e confrontarsi con i docenti dell’Istituto. Contemporaneamente prenderanno il via i tornei sportivi e si svolgerà la prima edizione del «» subito dopo l’inaugurazione dell’aula dedicata all’exallievo salesiano. I ...

Carta d’identità elettronica a Roma: Open day sabato 21 e domenica 22 ottobre. Tutte le informazioni ilmessaggero.it

Carta d'identità a Roma: open day 21 ottobre. Tutte le informazioni RomaToday

L’evento annuale di Huawei dedicato alle strategie ed alla presentazione delle soluzioni sviluppate dalla componente enterprise dell’azienda (Huawei Business Group Enterprise) cambia… Lago! E, giunto ...La compagnia Proscenio propone una nuova stagione di laboratori di teatro per bambini, adolescenti, adulti e senior. Open day per conoscere i progetti in programma e gli insegnanti professionisti. Spe ...