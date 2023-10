ON AIR Play like a Deejay – Radio Deejay | in collaborazione con Asmodee

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ON AIR– In anteprima a Lucca Comics&Games 2023 e dall’1 novembre in pre-order sulOfficial Store IL PRIMO BOARDGAME PER CHI HA SEMPRE SOGNATO DI “FARE LA”Un party game appassionante ideato da Francesco Lancia in cui i giocatori si sfidano all’ultimo “lancio del brano” con notizie d’attualità e divertenti messaggi del pubblico da abbinare ai brani che hanno segnato la storia della musica nazionale e internazionaleItalia, incon, lancia “ON AIR –”, il party game ufficiale dedicato alladi via Massena ...

In anteprima a Lucca Comics&Games 2023 e dall’1 novembre in pre-order sul Deejay Official Store, arriva On Air - Play Like a Deejay.La novità sarà presentata al Lucca Comics&Games 2023, dove sarà possibile assistere alla prima partita ufficiale giocata da alcuni speaker della radio e sfidare Francesco Lancia al tavolo di gioco.