Omicidio Milano | corpo Marta di Nardo trovato in casa del vicino

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) –di, la 60enne scomparsa da oltre due settimane a, è stata trovata morta indel suonel palazzo Aler di via Pietro da Cortona 14, in zona Acquabella. Il cadavere era avvolto in una coperta e nascosto in un soppalco all’interno della cucina. L’uomo, di circa 50 anni, era indurante il sopralluogo dei carabinieri, ma ha negato ogni responsabilità nella scomparsa della donna, per poi chiudersi nel silenzio quando i militari della compagnia di Porta Monforte e del nucleo investigazioni scientifiche, con il pm LeoSesti sul posto. hannoprima tracce di sangue nella sua camera da letto e poi il cadavere della donna. Ilin serata è stato portato alla caserma carabinieri ...