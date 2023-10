Omicidio Kantsedal | pm dispone autopsia e perizia balistica

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAffidate le perizie medico legali eper la morte di Ivan, il 46enne ucraino ucciso a colpi di pistola la sera del 14 ottobre scorso a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dal 44enne Angelo Girolamo. Il pm della Procura di Benevento, Flavia Felaco, ha affidato gli incarichi al medico-legale Carmen Sementa e al perito balistico Felice Nunziata. I risultati saranno consegnati al magistrato entro i prossimi 90 giorni. Girolamo, attualmente detenuto nel carcere di Ariano Irpino, esplose diversi colpi di pistola con un revolver calibro 38 contro, che stava rincasando insieme alla compagna, sul corso principale del comune della Valle dell’Ufita a quell’ora affollato da centinaia di persone. Spari in strada, la versione dell’omicida: “Avevo paura di Ivan” L'articolo proviene ...

