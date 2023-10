Omicidio Desirée | la Cassazione dispone un nuovo processo

Leggi su agi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - Ci sarà und'appello bis sull'diMariottini, la 16enne di Cisterna di Latina morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato in via dei Lucani 22, nel quartiere romano di San Lorenzo. Lo ha deciso la prima sezione penale della, dopo la camera di consiglio in cui ha esaminato i ricorsi presentati dalle difese dei 4 imputati contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel novembre 2022. Ci sarà unper Mamadou Gara (che in primo grado e in appello era stato condannato all'ergastolo), limitatamente all'accusa di. Appello bis anche per Brian Minthe in relazione all'accusa di cessione di stupefacenti, per il quale cade anche un'aggravante come per il ...