Oggi i media hanno deciso | il caso privato di Meloni vale più del sangue di una guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In queste ultime ore quasi tutti i giornalidato gran risalto alla vicenda “G&G”, Giorgia e Giambruno. Per qualche ora il gossip che spesso (da Berlusconi in poi) nel nostro Paese entra nell’agenda politica ha “distratto” l’opinione pubblica dal dramma dellatra Palestina e Israele. Complici i social, a partire dal tweet della premier che annuncia la fine della relazione con il giornalista, si è appagata la curiosità dell’opinione pubblica, dando spazio a ciò che accade dietro il buco della serratura di casa. Alla faccia tra l’altro della minore in questione: la figlia, sulla quale la Presidente del Consiglio si era tanto impegnata a proteggerla all’inizio del mandato. Axel Springer, pioniere del giornalismo popolare tedesco, aveva una convinzione indistruttibile. Sosteneva che la carta stampata si regge su tre ...