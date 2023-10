Oggi 20 ottobre | Santa Maria Bertilla Boscardin Muore giovane | lascia un esempio di santità

Lunedì 16è stato chiuso il traforo del Monte Bianco per incominciare i lavori di ripristino della ... scioperano: il paradosso all'italiana che condanna cittadini e turistiè evidente la ...

Sciopero mezzi e treni, oggi 20 ottobre lo stop nazionale Adnkronos

Sassuolo-Lazio (sabato 21 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le ...Una giornata intera nel nome della poesia, si svolgerà domani, sabato 21 ottobre al Castello Visconeto di Legnano, in viale Toselli, dove dalle 9.30 alle 17 venticinque autori daranno vita a una ...