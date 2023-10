Nvidia e Foxconn costruiranno “fabbriche dell’IA” | per la gioia di Joe Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’unione fa la forza. La taiwanesee la statunitensehanno deciso di mettere insieme le proprie competenze per costruire una serie di “dell’intelligenza artificiale” in giro per il mondo. Ad annunciarlo sono stati i due Ceo, in un evento a Taipei, durante cui hanno presentato anche un veicolo elettrico della società di casa. Il settore automobilistico rappresenta il cuore nella partnership, che riguarda tre campi. La vetturaSmart Ev verrà realizzata grazie alla piattaforma di nuova generazione diper le macchine a guida autonoma, sorrette a loro volta dal chip automobilistico per eccellenza,Drive Thor. L’azienda taiwanese incorporerà altre piattaformaanche per i suoi sistemi robotici e per la costruzione di città ...