Nuovi smarphone e smartwatch | l' Intelligenza artificiale è da indossare

(Di venerdì 20 ottobre 2023)telefoni, come il Pixel 8 pro di Google, capaci di conversare al nostro posto, orologi evoluti contro lo stress, cuffie in grado di correggere l’audio in diretta. Gli ultimi geniali alleati tecnologici hanno tanti prodigi e un possibile effetto collaterale: renderci più pigri e dipendenti da loro. Squilla il telefono ed è il solito numero sconosciuto, una sequenza di cifre non memorizzate in rubrica. Sarà uno scocciatore o qualcosa di rilevante? Nemmeno il tempo di chiedercelo che un assistente digitale ha già risposto al nostro posto, per capire chi è e, soprattutto, cosa vuole. Se è pubblicità, la solita offerta imperdibile a prezzo scontato, il nostro segretario virtuale declina con gentilezza e conclude la conversazione; se è importante, per esempio è un’agenzia viaggi che tenta d’informarci della cancellazione di un volo, possiamo prendere la telefonata. Il ...