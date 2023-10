Nuoto | secondi posti per Ceccon nei 200 dorso e per la 4×100 sl in Coppa del Mondo | McKeown firma il record del mondo nei 50 dorso

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Prima giornata in archivio per l’ultimo appuntamento dideldidi scena alla Duna Arena di Budapest. Itaia che, rispetto ai primi due ‘episodi’, ha un contingente assai più nutrito, ma è sempre il solito Thomasa tenere in alto la bandiera azzurra con un altro secondo posto nei 200. Il ragazzo di Thiene questa volta non riesce a migliorarsi rispetto alla scorsa settimana, perdendo smalto negli ultimi 50 metri e subendo il sorpasso dallo svizzero Roman Mityukov, che si impone nel finale in 1’56”96, con solo un centesimo di margine sull’azzurro, il quale però colleziona un altro podio. Altro secondo posto anche per lastile libero con Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo: troppo forte ...