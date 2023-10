Nuoto | Manuel Frigo esalta Ceccon | “Il più talentuoso del mondo Se vuole fare i 100 sl…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si avvicina una stagione durissima per il: Europei, Mondiali, Olimpiadi, Coppa del. Di tutto e di più: pronto a gareggiare anche uno delle stelle della staffetta azzurra argento ai Mondiali,, intervistato da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato nella consueta trasmissione Swim2U. Prossimo appuntamento quello della Coppa del: “Farò 50, 100, 200 stile libero. Siamo all’inizio però manca anche un mese ai campionati assoluti, quindi la preparazione è stata diversa rispetto agli altri anni. Vengo da tre settimane di altura, sono anche curioso diuna gara per vedere come reagisco. Spero didelle belle gare, soprattutto un bel 100. Il livello sarà alto a Budapest. Vediamo cosa viene fuori”. Un programma intensissimo: “Evito quest’anno tutte ...