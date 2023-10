Nuoto | Kaylee McKeown firma il record dei 50 dorso in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023)abbatte l’ultima barriera per imporsi come reginetta del. La campionessa delin carica di Fukuoka in tutte e tre le specialitàper la prima volta undel: arriva nella distanza corta, abbattendo ildi Liu Xiang che resisteva da oltre cinque anni nell’ultima tappa didela Budapest. Ci era già andata vicinissimo la scorsa settimana, quando ad Atene si era imposta in 27?02, a soli quattro centesimi dalla cinese. Oggi riesce però a fare ancora meglio, abbassando il limite di ben dodici centesimi: un 26”86 che sembra complicatissimo da pareggiare, almeno nel prossimo futuro. Non c’è mai stata gara, una distanza quasi imbarazzante in soli 50 metri: basti ...