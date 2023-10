Noventa Padovana | la Fiera del Folpo arriva in casa di riposo per condividere ricordi e tradizioni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In occasione delladel, la centenaria sagra che anima la città di(Pd), venerdì 20 ottobre i Residenti delladidihanno potuto gustare un menu a base die vivere un momento all’insegna della tradizione locale. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione di Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, e ha visto la partecipazione del Sindaco diMarcello Bano e di Cristian Bisato, Gran Maestro della Confraternita del. L’incontro indiè stato, infatti, occasione per rievocare la ...

Le condizioni dell'operaio 43enne (M. L. residente nella Bassa) che ieri è rimasto folgorato mentre lavorava nell'impianto di biogas della Agriman in via Agora aVicentina, stanno migliorando e sarebbe fuori pericolo, anche se ora deve recuperare ...

Il granchio blu protagonista alla Fiera del Folpo do Noventa Padovana. Questa volta però il crostaceo infestante sarà l’ospite d’onore e il principale ingrediente di tre show cooking realizzati dalla ...Il crostaceo e l’ospite d’onore e il principale ingrediente di tre show cooking realizzati dalla Scuola DIEFFE e dall'Istituto Superiore per il Made in Italy, istituti che fanno riferimento alla Fonda ...