Non sono dell’Isis | ma contro il regime di Assad

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Interrogato Rafaei: "Soldi per le vedove dei campi profughi per beneficenza. Frasi anti Meloni? Solo critiche"

Negli attacchi alla Striscia - ha detto l'esercito -stati anche colpiti armi e assett del ... E secondo la Cnnaprirà oggi.

Le donne non sono corpi al servizio della natalità la Repubblica

Terrorismo, arrestato al gip di Milano: 'Non sono dell'Isis' Agenzia ANSA

Hanno rispettivamente provocato e non impedito lo «sversamento in mare di reflui fognari e liquami maleodoranti atti a offendere e a molestare ...Per il pm Dambruoso, in Italia «il pericolo esiste, da parte singoli individui, più che da cellule strutturate. Daesh fa da ombrello ideologico». A Milano, Torino, Napoli «comunità radicalizzate».