Non permetteremo che Hamas e Putin vincano Il discorso di Biden

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Washington, 19 ottobre 2023 "Buonasera, miei concittadini americani. Siamo di fronte a un punto di svolta della storia – uno di quei momenti in cui le decisioni che prendiamo oggi determineranno il futuro per decenni a venire. È di questo che vorrei parlarvi stasera. Questa mattina sono tornato da Israele. Mi hanno detto che sono il primo presidente americano ad andare lì durante una guerra. Ho incontrato il primo ministro e i membri del suo governo. E la cosa più commovente è che ho incontrato alcuni israeliani che avevano vissuto di persona l’orrore dell’attacco di, il 7 ottobre: più di 1.300 persone uccise, tra cui almeno 32 cittadini americani. Decine di innocenti – neonati, nonni anziani, israeliani, americani – presi in ostaggio. Come ho detto alle famiglie degli americani tenuti prigionieri da, stiamo perseguendo ogni strada per ...