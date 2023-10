«Non lasceremo vincere i terroristi come Hamas e Putin» | dice Biden

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «Non possiamo lasciare, e non lo consentiremo». Appena tornato da Israele, il presidente americano Joeha fatto un discorso memorabile (qui il testo integrale). È la seconda volta, nel mandato, che parla dallo studio ovale. In circa quindici minuti ha ricordato il ruolo storico degli Stati Uniti«faro per il mondo» e contro i nemici della democrazia. Ha paragonato la causa ucraina e quella israeliana, chiarendo che gli aiuti militari ed economici ai due Paesi sono investimenti, per la stabilità globale e la sicurezza degli Usa. La Casa Bianca chiederà al Congresso – dove i Repubblicani non sono ancora riusciti a trovare un nuovo speaker – nuovi fondi d’emergenza per gli alleati: in particolare, secondo le anticipazioni ...