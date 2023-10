' Non ho coinvolto nessuno' | Tonali risponde a Fagioli

... i ragazzi delle superiori hanno oggi la possibilità di apprendere anche temistrettamente ... In tutto, finora, hacirca 700 ragazzi del biennio delle scuole secondarie di II grado, ovvero ...

Caso scommesse, Sandro Tonali smentisce Fagioli: "Non ho ... Eurosport IT

Tonali: non ho debiti e non ho coinvolto nessuno | Lunedì incontro legali-Figc - Sportmediaset Sport Mediaset

Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Tonali ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Una versione ...Il prossimo Giro d'Italia di ciclismo, che partirà da Torino il 4 maggio 2024, coinvolgerà nuovamente il territorio del Canavese. E lo farà non ...