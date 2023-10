Non farlo mai mentre cuoci la pasta | è un errore colossale e un vero spreco

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 20 ottobre 2023) C’è unche spesso facciamo quandoamo la. Ed è frutto di uno dei tanti falsi miti che circolano in cucina. Tutti amano mangiare lae ognuno di noi sa come cuocerla perfettamente, ma forse in pochi sanno che c’è unparecchio comune che si compie durante questo ‘passaggio’, che dal canto suo sarebbe meglio evitare. Così facendo non solo rischiamo di mandare tutto in rovina, ma anche di sprecare piùdel dovuto., l’da non fare mai in fase di cottura – grantennistoscana.itQuando sentiamo parlare di, confessiamolo, tira aria di casa. Alimento cardine della nostra dieta, lanon manca mai sulle tavole italiane e ci rappresenta all’estero. Ci sentiamo di andare sul ...