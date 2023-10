Nelle parole di Biden la debolezza di un presidente (forse) al passo d'addio

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La crisi ucraina e quella mediorientale sono due dossier interconnessi. È questo il succo dell’ultimo discorso che Joeha tenuto alla nazione. “Il gruppo terroristico Hamas ha scatenato il male più puro al mondo. Ma purtroppo il popolo ebraico sa,meglio di chiunque altro, che non c’è limite alla depravazione delle persone quando vogliono infliggere dolore agli altri. In Israele ho visto un popolo forte, determinato, resiliente e anche arrabbiato, sotto shock e con un dolore profondo”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca. “Hamas e Putin rappresentano minacce diverse, ma hanno un punto in comune: entrambi vogliono annientare completamente una democrazia vicina, annientarla completamente”, ha proseguito. “Hamas: il suo scopo dichiarato di esistere è la distruzione dello Stato di Israele e l’assassinio del popolo ...