Nelle mani di Antonio Mirante

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La brutta notizia per i tifosi del Milan è arrivata ieri, a poco più di 72 ore dal big match di domenica sera: Marco Sportiello ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio e salterà Milan-Juventus, che avrebbe dovuto giocare dal primo minuto vista la squalifica di Maignan. Dopo le prodezze del portiere improvvisato Giroud, i rossoneri dovranno quindi affidarsi a un altro numero 1, il terzogerarchie dall’autunno del 2021:. C’è in realtà ancora un po’ di incertezza, in realtà, almeno stando a quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, secondo cui esiste una piccola probabilità che possa giocare Lapo Nava, classe 2004, portiere titolare dello scorso anno della Primavera, ma a secco di presenze nei professionisti. Ma insomma: è quasi superfluo dire che è molto improbabile. Ovviamente sarebbe una ...