Nella mente di un portiere

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La vita dei portieri di calcio non è affatto semplice. Nonostante non debbano correre come matti su e giù per il campo, infatti, il loro ruolo è forse quello dove la pressione psicologica è più elevata: Gigi Buffon disse una volta che è «una posizione che richiede concentrazione totale». Vero, anche “solo” per il fatto di dover prendere decisioni in tempi rapidissimi, basandosi su informazioni sensoriali spesso incomplete o limitate. Un ruolo unico, nel quale sono necessarie caratteristiche specifiche per eccellere: non solo fisiche, ma anche cerebrali e cognitive. Già, che ilnel calcio sia un giocatore molto diverso dagli altri è un’ovvietà; che però lo sia anche il suo modo di interpretare e decodificare la realtà che lo circonda, forse no. Lo studio Uno studio recente, pubblicato su Current Biology, sembra aver fornito una conferma scientifica a questo ...