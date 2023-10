Nel giorno di S&P arriva la scure di cinque economisti | Il percorso di rientro del debito italiano non è credibile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In un paper, gliBastasin, Bini Smaghi, De Nardis, Messori e Micossi mettono in guardia il governo Meloni: "In assenza di una revisione degli obiettivi di finanza pubblica, i rischi di instabilità finanziaria per il nostro Paese possono notevolmente aumentare". E nel 2024 l'Italia rischia una procedura Ue per deficit eccessivo