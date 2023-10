Natalia Paragoni | «Non voglio vivere più a Milano Ecco perché io e Andrea vogliamo cambiare casa»

Che senso ha fare. Ma neanche loro sono più ricchi come prima, e persino noi a un certo ... Leggevo e pensavo alle volte in cuiAspesi sospira "ti mandavano in prima classe: adesso, a ...

Natalia Paragoni: «Non voglio vivere più a Milano. Ecco perché io e ... leggo.it

Natalia Paragoni su tutte le furie: Andrea Zelletta non doveva farlo ... SoloCine

Milano città dove vivere è pericoloso Secondo Natalia Paragoni sì: nelle ultime ore ha spiegato ai suoi fan di aver parlato con il suo compagno ...Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma, è molto indaffarata: deve pensare, in primis, alla sua bambina Ginevra e, poi, al suo lavoro. L'influencer, però, ha detto ...