Napoli | Rudi Garcia | “Non ho apprezzato il post-Fiorentina | mancanza di rispetto nei miei confronti”

(Di venerdì 20 ottobre 2023), tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della nona giornata di Serie A 2023/2024 contro l’Hellas Verona: “Io sono sereno e tranquillo, tuttavia dire che non hoil dopoè dire poco. E’ stata unadinei, ma ci tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tanti tifosi che mi hanno incoraggiato. Non dico che abbiamo fatto tutto bene contro la, ma neanche tutto male“. “ha poi aggiunto: “Ho trovato questa vicenda molto sproporzionata, per questo non sono stato contento. Ma ciò che conta è solo il mio lavoro con la squadra e irapporti con dirigenti ...

...Garcia è uomo di mondo, sa come vanno le cose nel calcio, e fa finta di chiudere un occhio e ... Domani si torna in campo, a Verona, e per il tecnico delda lì passa l'unica risposta ...

Il Napoli riparte dall'Hellas Verona alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: "Quella di domani sarà una partita complicata", ha detto Garcia. Rudi Garcia ha parlato in conferenza ...Rudi Garcia risponde alle domande dei giornalisti 12 giorni dopo la sconfitta del Napoli in casa con la Fiorentina e prima di tre gare molto delicate che si terranno nei prossimi 10 giorni Il presiden ...