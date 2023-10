Napoli report | Anguissa torna a lavorare in campo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilha svolto oggi la seduta pomeridiana di allenamento prima di partire per Verona, in vista della nona giornata di campionato domani alle 15: “La squadra ha lavorato sul2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e chiusura di seduta con una serie di partitine aridotto. Oliveira è rientrato dalla Nazionale e ha svolto allenamento personalizzato inha svolto lavoro personalizzato in. Terapie per Osimhen”. L’INFORTUNIO DI: Il centrocampista del, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il ...

Seduta pomeridiana per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domani allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha lavorato ...

Napoli, report allenamento 19 ottobre SSC Napoli

SSC Napoli, il report: personalizzato in campo per Olivera e Anguissa, terapie per Osimhen CalcioNapoli24

La Serie A è pronta a ricominciare dopo la sosta per le Nazionali. Ad aprire le danze la sfida Hellas Verona-Napoli con Garcia sotto la lente di… Leggi ...Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domani allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.