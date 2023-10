Napoli | Osimhen incredulo con De Laurentiis E il rinnovo

Sabato pomeriggio si riparte con i campioni d'Italia in carica delsenzaa Verona, a seguire l'Inter gioca a Torino e in serata la Lazio fa visita al Sassuolo. Domenica si apre con ...

Osimhen, ieri sera chiarimento tra l'agente e i dirigenti del Napoli AreaNapoli.it

Napoli-Osimhen: riparte la trattativa, ma sullo sfondo ora c’è anche il Liverpool Virgilio Sport

NAPOLI - Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non vuole perdersi neanche un appuntamento degli azzurri: "L'appuntamento alla stampa ieri è stato dat ...Calciomercato Napoli, ancora una notizia super preoccupante per i tifosi azzurri: la Juventus pronta a tentare un top player.