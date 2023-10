Napoli | Osimhen e Rudi Garcia | la vigilia calda verso Verona

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilin fibrillazione prima del match con il. L'allenatorenon ha gradito il trattamento ricevuto da alcuni media dopo la sconfitta con la Fiorentina, con voci di esonero e rumors su altri tecnici contattati, Antonio Conte in primis. Nelle ultime ore, poi, le news sul rapporto tra il club e Victor, tra l'altro fermo ai box per infortunio, non hanno aiutato. "Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento", spiega il ...

... l'Hellas con una media di 13,8 a partita, e la squadra che ne ha commessi meno, ilcon una ... Sul fronte marcatori, in pole c'è Giovanni Simeone , che sostituirà Victoral centro dell'...

Mutti: 'Napoli, vi dico il vero sostituto di Osimhen. Mi piace molto' AreaNapoli.it

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato anche delle assenze per la partita col Verona e non solo. "Non c'è fuori solo Osimhen, ma anche Anguissa, ma non sono uno ...Nelle ultime ore la SSC Napoli ha diramato un nuovo comunicato stampa sulla questione del rinnovo di Osimhen. Secondo quanto detto ieri dal presidente in conferenza stampa l’attaccante nigeriano ...